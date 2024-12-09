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鉅亨速報

營收速報 - 建榮(5340)11月營收1.78億元年增率高達38.23％

鉅亨網新聞中心 2024-12-09 18:15


建榮(5340-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣1.78億元，年增率38.23%，月增率-0.16%。

今年1-11月累計營收為17.95億元，累計年增率64.19%。

最新價為43.2元，近5日股價上漲0.91%，相關電子零組件類指數上漲3.74%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+406 張
  • 外資買賣超：+392 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+14 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 1.78億 38% -0%
24/10 1.79億 41% -1%
24/9 1.81億 56% -7%
24/8 1.96億 77% 12%
24/7 1.74億 113% 15%
24/6 1.52億 84% -0%

建榮(5340-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路基層板、玻璃布之製造加工、買賣業務。前項有關之原材料、零配組件、製成品之製造加工買賣業務。前項有關產品之進出口及國內外廠商有關產品之代理經銷投標報價。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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