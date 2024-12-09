營收速報 - 建榮(5340)11月營收1.78億元年增率高達38.23％
鉅亨網新聞中心 2024-12-09 18:15
今年1-11月累計營收為17.95億元，累計年增率64.19%。
最新價為43.2元，近5日股價上漲0.91%，相關電子零組件類指數上漲3.74%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+406 張
- 外資買賣超：+392 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+14 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|1.78億
|38%
|-0%
|24/10
|1.79億
|41%
|-1%
|24/9
|1.81億
|56%
|-7%
|24/8
|1.96億
|77%
|12%
|24/7
|1.74億
|113%
|15%
|24/6
|1.52億
|84%
|-0%
建榮(5340-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路基層板、玻璃布之製造加工、買賣業務。前項有關之原材料、零配組件、製成品之製造加工買賣業務。前項有關產品之進出口及國內外廠商有關產品之代理經銷投標報價。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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