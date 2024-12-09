營收速報 - 台聯電(4905)11月營收4,217萬元年增率高達382.13％
鉅亨網新聞中心 2024-12-09 18:15
今年1-11月累計營收為5.28億元，累計年增率402.02%。
最新價為80.6元，近5日股價上漲0.5%，相關通信網路類指數上漲4.99%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-6 張
- 外資買賣超：-6 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|4,217萬
|382%
|-35%
|24/10
|6,457萬
|525%
|54%
|24/9
|4,196萬
|144%
|-25%
|24/8
|5,561萬
|319%
|-6%
|24/7
|5,889萬
|309%
|47%
|24/6
|4,000萬
|334%
|-26%
台聯電(4905-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為醫療包裝。特用化學。xDSL 高速數位用戶迴路接取設備。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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