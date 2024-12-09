營收速報 - 皇普(2528)11月營收5萬元年增率高達157.14％
鉅亨網新聞中心 2024-12-09 18:15
今年1-11月累計營收為2,460萬元，累計年增率-98.67%。
最新價為40.05元，近5日股價下跌-2.32%，相關建材營造上漲0.48%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-85 張
- 外資買賣超：-91 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+6 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|5萬
|157%
|-2%
|24/10
|6萬
|162%
|-100%
|24/9
|2,294萬
|109133%
|5921%
|24/8
|38萬
|1714%
|0%
|24/7
|38萬
|1714%
|-4%
|24/6
|40萬
|-99%
|53%
皇普(2528-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。投資興闢都市計劃範圍內之停車場。餐廳、咖啡廳、旅館業務之經營。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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