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鉅亨速報

營收速報 - 皇普(2528)11月營收5萬元年增率高達157.14％

鉅亨網新聞中心 2024-12-09 18:15


皇普(2528-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣5萬元，年增率157.14%，月增率-1.82%。

今年1-11月累計營收為2,460萬元，累計年增率-98.67%。

最新價為40.05元，近5日股價下跌-2.32%，相關建材營造上漲0.48%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-85 張
  • 外資買賣超：-91 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+6 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 5萬 157% -2%
24/10 6萬 162% -100%
24/9 2,294萬 109133% 5921%
24/8 38萬 1714% 0%
24/7 38萬 1714% -4%
24/6 40萬 -99% 53%

皇普(2528-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。投資興闢都市計劃範圍內之停車場。餐廳、咖啡廳、旅館業務之經營。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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