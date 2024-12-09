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鉅亨速報

營收速報 - 技嘉(2376)11月營收222.43億元年增率高達39.75％

鉅亨網新聞中心 2024-12-09 18:15


技嘉(2376-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣222.43億元，年增率39.75%，月增率-13.69%。

今年1-11月累計營收為2,475.34億元，累計年增率99.54%。

最新價為277.5元，近5日股價上漲1.46%，相關電腦週邊上漲4.64%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1023 張
  • 外資買賣超：+3073 張
  • 投信買賣超：-2097 張
  • 自營商買賣超：+47 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 222.43億 40% -14%
24/10 257.72億 54% -4%
24/9 267.36億 64% 8%
24/6 229.32億 138% 2%
24/5 224.77億 137% -21%
24/4 285.24億 291% 18%

技嘉(2376-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦硬體及其零件之製造加工及買賣。電腦系統週邊設備(包括軟體)之製造加工及買賣。前項有關商品進口及代理國內外廠商之投標報價及經營業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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