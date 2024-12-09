營收速報 - 技嘉(2376)11月營收222.43億元年增率高達39.75％
鉅亨網新聞中心 2024-12-09 18:15
今年1-11月累計營收為2,475.34億元，累計年增率99.54%。
最新價為277.5元，近5日股價上漲1.46%，相關電腦週邊上漲4.64%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1023 張
- 外資買賣超：+3073 張
- 投信買賣超：-2097 張
- 自營商買賣超：+47 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|222.43億
|40%
|-14%
|24/10
|257.72億
|54%
|-4%
|24/9
|267.36億
|64%
|8%
|24/6
|229.32億
|138%
|2%
|24/5
|224.77億
|137%
|-21%
|24/4
|285.24億
|291%
|18%
技嘉(2376-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦硬體及其零件之製造加工及買賣。電腦系統週邊設備(包括軟體)之製造加工及買賣。前項有關商品進口及代理國內外廠商之投標報價及經營業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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