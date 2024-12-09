營收速報 - 所羅門(2359)11月營收3.90億元年增率高達65.23％
鉅亨網新聞中心 2024-12-09 18:15
今年1-11月累計營收為32.06億元，累計年增率-13.54%。
最新價為136元，近5日股價下跌-1.09%，相關其他電子上漲1.86%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+175 張
- 外資買賣超：+151 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+24 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|3.90億
|65%
|25%
|24/10
|3.12億
|-3%
|-7%
|24/9
|3.34億
|-13%
|14%
|24/8
|2.94億
|3%
|-12%
|24/7
|3.33億
|-0%
|52%
|24/6
|2.20億
|-49%
|-16%
所羅門(2359-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為AI視覺軟體開發、機器人代理、工業控制產品代理。燃氣沼氣發電機代理、柴油發電機組代理。其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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