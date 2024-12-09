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鉅亨速報

營收速報 - 所羅門(2359)11月營收3.90億元年增率高達65.23％

鉅亨網新聞中心 2024-12-09 18:15


所羅門(2359-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣3.90億元，年增率65.23%，月增率24.98%。

今年1-11月累計營收為32.06億元，累計年增率-13.54%。

最新價為136元，近5日股價下跌-1.09%，相關其他電子上漲1.86%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+175 張
  • 外資買賣超：+151 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+24 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 3.90億 65% 25%
24/10 3.12億 -3% -7%
24/9 3.34億 -13% 14%
24/8 2.94億 3% -12%
24/7 3.33億 -0% 52%
24/6 2.20億 -49% -16%

所羅門(2359-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為AI視覺軟體開發、機器人代理、工業控制產品代理。燃氣沼氣發電機代理、柴油發電機組代理。其他。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收所羅門

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