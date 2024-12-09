英業達NPU IP產品 榮獲EETIMES 2024亞洲金選獎

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-09 17:54

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英業達 (2356-TW) 今 (9) 日指出，去年發表的「VectorMeshTM」Neural Processing Unit IP(NPU IP)參加 2024 EE Awards Asia(亞洲金選獎)，榮獲「年度最佳 IP/Processor (金選潛力標竿)」獎，首度參賽便獲得佳績。

英業達資深副總經理暨數位長陳維超表示，英業達自研的 NPU，擁有低邏輯閘數 (Gate count) 與獨家高運算元 (PEs) 密度設計架構，於 PPA (效能 / 功耗 / 面積) 表現出色，不僅降低硬體開發成本，也推出市場少數自研 AI toolchain 一站式的 NPU IP 導入服務，大幅降低時間與溝通成本，進而創造更大效益。

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AI 晶片設計處資深處長徐國翰指出，目前 VectorMeshTM NPU IP 在 2 家上市 IC 設計公司的 AI 高整合晶片中，達到 First Cut Work 目標並通過系統性驗證，終端產品透過 AI 進行影像辨識及特殊數學運算類型，皆需在低功耗條件下維持 AI 應用的性能水準。

另外，上季正式發表的「ParvaTM」系列型號 P200 NPU，在終端應用為「VLM(Vision-Language Model)」算力可達 16TOPS，英業達透露，已有一客戶新案正在進行中。