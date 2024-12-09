〈台幣〉敘利亞變天、韓元領跌 量縮中止連4升收32.47元

敘利亞變天，地緣政治風險加劇，帶動資金回流避險美元，加上韓元重貶壓抑，新台幣兌美元一度貶破 32.5 元關卡，但外資抱持觀望態度，並未大舉匯出，終場收在 32.47 元，貶值 6.2 分，終止連 4 升，市場高度關注美國本周即將公布的通膨數據，整體交投清淡，台北及元太外匯市場總成交值僅 11.76 億美元。