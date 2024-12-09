〈台幣〉敘利亞變天、韓元領跌 量縮中止連4升收32.47元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-09 18:14
敘利亞變天，地緣政治風險加劇，帶動資金回流避險美元，加上韓元重貶壓抑，新台幣兌美元一度貶破 32.5 元關卡，但外資抱持觀望態度，並未大舉匯出，終場收在 32.47 元，貶值 6.2 分，終止連 4 升，市場高度關注美國本周即將公布的通膨數據，整體交投清淡，台北及元太外匯市場總成交值僅 11.76 億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為 32.435 元，最高來到 32.425 元，最低下探 32.518 元、貶值多達 1.1 角，終場貶值幅度收斂，以 32.47 元、貶 6.2 分作收。
台北股匯今天走勢不同調，大盤走勢震盪，電子權值股漲跌互見，不過，台積電發揮穩盤作用，加上資金積極流向航運股，帶動加權指數翻紅，終場上漲 79.98 點，收在 23273.25 點。
主要亞幣今天受到韓元拖累，南韓總統尹錫悅日前無預警實施戒嚴，隨後火速遭國會表決推翻，在野黨對尹錫悅提出彈劾案，但表決並未通過，政局動盪引發市場擔憂。韓元今天應聲重貶 0.92%，一度下探逾 2 年來新低，韓股同步重摔。
其他主要貨幣方面，根據央行統計，美元指數上漲 0.24%，人民幣貶值 0.22%，新台幣貶值 0.19%，日元貶值 0.17%，新加坡幣亦貶 0.1%，亞幣普遍走弱。
美國將於本週三 (11 日) 公布 11 月 CPI 報告、週四 (12 日)PPI 報告也會出爐，市場屏息以待，近期報告顯示通膨降溫進展有所放緩，聯準會 (Fed) 主席鮑爾日前也重申不急著降息的立場。
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