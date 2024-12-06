〈台幣〉觀望氣氛濃厚連4升收32.408元 周線寫下連2升
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-06 20:06
美國 11 月非農就業報告公布前夕，外資抱持觀望態度，台北匯市交投清淡，新台幣兌美元匯率今日呈現狹幅震盪，終場以 32.408 元、小升 3 分作收，為連續 4 個交易日走揚，續創近 1 個月以來新高，台北及元太外匯總成交值萎縮至 14.965 億美元。
新台幣兌美元匯率本周上沖下洗，一度摜破 32.6 元關卡，周間又碰上韓國一夕戒嚴又解嚴，但台幣相對其他亞幣變動較為平穩，單周累計小升 4.9 分、升幅 0.15%，周線連二升。
觀察主要亞幣今天對美元表現，由於市場傳出二度戒嚴的傳聞，使得韓元再度重貶，根據央行統計，今天貶值 0.48%、日元同步貶值 0.21%，不過，新加坡幣逆勢升值 0.1%，新台幣升值 0.09%，人民幣亦升 0.04%。
最新數據顯示，美國上周初領失業金人數經季節調整後增加 9000 人，達 22.4 萬人，高於市場預期的 21.5 萬人，使得美元進一步承壓。市場把焦點轉向周五稍晚公布的 11 月非農就業報告。
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