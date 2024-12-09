金融專家：美國「泡沫之母」正從世界其他地區吸走資金

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-12-09 18:20

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隨著美股瘋漲引來投資人追逐，市場專家開始擔憂美國市場出現巨大的泡沫，並將其稱為「所有泡沫之母」。

洛克斐勒國際董事長 Ruchir Sharma 表示，美國對全球金融市場的主導地位已達到極端水準，預示著巨大的泡沫。

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這個泡沫的形成，主要是由於全球資金過度集中於美國市場，導致美國資產價格被嚴重高估。 即使考慮到人工智慧 (AI) 熱潮推動美國科技股飆漲的因素，市場仍然出現失衡。

這位最近出版《資本主義出了什麼問題》一書的作者警告：「市場對『美國例外論』的敬畏，現在已經太過度了。」

他指出，例如，美國公司現在占全球領先股指的 70%，而 1980 年代為 30%，但是從實際面看，美國經濟占全球 GDP 的份額僅為 27%。

美國市場對全球資金的吸引力，導致其他市場面臨資金外流的困境。 這種現象與過去美國市場繁榮會帶動其他市場上漲的情況截然不同。

Sharma 指出，在 1920 年代的咆哮年代和網路泡沫時期，美國市場的繁榮也帶動了其他市場的增長。 但現在，蓬勃發展的美國市場正在吸走其他市場的資金。

Sharma 表示，以價格而不是市值對股票進行加權，並針對領先科技巨頭進行調整的指數顯示，自 2009 年以來，美國的表現優於世界其他地區超過 4 比 1。

而且這種優異的表現也不僅限於股票。光是 2024 年，就有 1 兆美元的外國資本湧入美國債務市場，幾乎是歐元區所吸引外國資本的兩倍。美國控制全球 70% 以上的私募股權和信貸市場。