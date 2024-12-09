營收速報 - 萬泰科(6190)11月營收7.40億元年增率高達37.18％
鉅亨網新聞中心 2024-12-09 09:15
今年1-11月累計營收為74.98億元，累計年增率23.68%。
最新價為35.7元，近5日股價上漲1.6%，相關通信網路類指數上漲4.99%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+25 張
- 外資買賣超：+38 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-13 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|7.40億
|37%
|7%
|24/10
|6.90億
|37%
|2%
|24/9
|6.78億
|31%
|-10%
|24/8
|7.52億
|24%
|-4%
|24/7
|7.83億
|47%
|5%
|24/6
|7.48億
|45%
|5%
萬泰科(6190-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為區域網路線.電子線。汽機車用線。電源線 電腦線。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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