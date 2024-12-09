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鉅亨速報

營收速報 - 萬泰科(6190)11月營收7.40億元年增率高達37.18％

鉅亨網新聞中心 2024-12-09 09:15


萬泰科(6190-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣7.40億元，年增率37.18%，月增率7.3%。

今年1-11月累計營收為74.98億元，累計年增率23.68%。

最新價為35.7元，近5日股價上漲1.6%，相關通信網路類指數上漲4.99%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+25 張
  • 外資買賣超：+38 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-13 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 7.40億 37% 7%
24/10 6.90億 37% 2%
24/9 6.78億 31% -10%
24/8 7.52億 24% -4%
24/7 7.83億 47% 5%
24/6 7.48億 45% 5%

萬泰科(6190-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為區域網路線.電子線。汽機車用線。電源線 電腦線。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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