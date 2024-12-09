總統搭機逃亡 克宮消息人士：敘利亞總統和家屬抵達莫斯科

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-09 09:00

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敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」（HTS）周日（8 日）成功拿下首都大馬士革，總統阿塞德（Bashar al-Assad）倉皇逃離，俄羅斯克里姆林宮消息人士透露，阿塞德和家人抵達莫斯科，獲得政治庇護。

據俄羅斯《塔斯社》報導，知情人士還表示，敘利亞反抗軍領袖保證俄羅斯在敘利亞境內的軍事基地和外交機構的安全，俄羅斯官員正在與反抗派代表接觸。

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俄羅斯外交部說，阿塞德在與多個敘利亞衝突方談判後辭去總統職務，離開敘利亞，並下令政府和平移交權力。

阿塞德一直去向不明，航班追蹤網站的訊息顯示，周日一架編號為敘利亞航空 9218 的伊爾 - 76 飛機自敘利亞起飛，出現在大馬士革地區的雷達上，該飛機在霍姆斯上空盤旋時信號消失。

敘利亞總統府曾在上周六發表聲明，否認阿塞德離開首都大馬士革，稱其正在大馬士革展開工作。