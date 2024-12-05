台灣中型100指期獲美CFTC交易許可 9日掛牌上市 原始保證金1.1萬

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-05 21:04

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臺灣期貨交易所 (期交所) 2 日獲美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 核發台灣中型 100 指數期貨交易許可，於 12 月 9 日上市，美國人得交易本商品。

臺灣中型 100 指數期貨契約乘數每點新臺幣 10 元，依 12 月 5 日指數收盤 19,670.08 點推算，契約規模約新臺幣 20 萬元，原始保證金為新臺幣 1.1 萬元，交易時間包括日盤及夜盤，可即時因應國際市場行情變化操作。依 CFTC 規定，臺灣中型 100 指數期貨屬於廣基指數期貨，業取得其交易許可，可望吸引更多外資參與交易，提升市場流動性與國際知名度。

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臺灣中型 100 指數涵蓋市值排名第 51~150 名之上市公司，是判斷台灣中型股整體表現的重要指標。各成分股市值約介於新臺幣 500 億元至 2,000 億元，因股本相對大型權值股小，受獲利及景氣波動的影響通常較大，股性相對活潑，因此整體成分股市值雖僅約加權指數的 1.5 成，但成交值占比近 3 成，顯示市場對中型股有一定的交易與避險需求。