〈熱門股〉高階電子級玻纖布需求夯 富喬爆量上漲創13年新高

AI、高速交換器帶動 Low DK 高頻高速材料的需求快速成長，玻纖一貫廠富喬 ( 1815-TW ) 在現階段 L1 電子高階玻纖布交易市況熱並呈現供不應求之下，本周滾量上漲並在盤中以 32.55 元改寫 13 年新高價，股價收在 29.25 元，周漲 3.17%。

高頻、高速、低損耗材料在 PCB 應用仍是未來幾年的主要成長產品。富喬 Low DK 高頻高速材料因客戶需求，持續擴產中。另外，隨著更高階此類終端應用，富喬的更高階 L2 產品通過客戶認證，富喬在 2024 年的目標是將 Low DK 高頻高速材料的產能拉到電子級玻纖布的 30%，明年的目標則是因應市場需求再將產能比重提高。2025 年將拓展 Low DK 高頻高速材料的產能到電子級玻纖布的 40%。