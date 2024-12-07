〈熱門股〉高階電子級玻纖布需求夯 富喬爆量上漲創13年新高
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-07 10:30
AI、高速交換器帶動 Low DK 高頻高速材料的需求快速成長，玻纖一貫廠富喬 (1815-TW) 在現階段 L1 電子高階玻纖布交易市況熱並呈現供不應求之下，本周滾量上漲並在盤中以 32.55 元改寫 13 年新高價，股價收在 29.25 元，周漲 3.17%。
高頻、高速、低損耗材料在 PCB 應用仍是未來幾年的主要成長產品。富喬 Low DK 高頻高速材料因客戶需求，持續擴產中。另外，隨著更高階此類終端應用，富喬的更高階 L2 產品通過客戶認證，富喬在 2024 年的目標是將 Low DK 高頻高速材料的產能拉到電子級玻纖布的 30%，明年的目標則是因應市場需求再將產能比重提高。2025 年將拓展 Low DK 高頻高速材料的產能到電子級玻纖布的 40%。
富喬 2024 年前三季營收 29.6 億元，毛利率 10.57%，年增 8.75 個百分點，2024 年前三季稅後虧損 7661 萬元，明顯較去年同期虧損 2.91 億元收斂，每股虧損收斂到 0.17 元。10 月單月並已轉盈， 稅後純益 3,400 萬元，每股稅後盈餘 0.07 元，累計前 10 月每股淨損收斂至 0.1 元。
富喬股價收在 29.25 元，周漲 3.17%，股價仍在所有均線之上，5 日線 29.04 元爲重要短線支撐。
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