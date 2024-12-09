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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：CCC Intelligent Solutions Holdings IncCCCS-US的目標價調升至14元，幅度約3.7%

鉅亨網新聞中心 2024-12-09 20:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對CCC Intelligent Solutions Holdings Inc(CCCS-US)提出目標價估值：中位數由13.5元上修至14元，調升幅度3.7%。其中最高估值15元，最低估值13元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予CCC Intelligent Solutions Holdings Inc評價：積極樂觀12位、保持中立3位、保守悲觀0位。

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc今(9日)收盤價為12.67元。近5日股價上漲3.7%，標普指數上漲0.96%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CCCS市場預估目標價

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CCC Intelligent Solutions Holdings Inc12.67-0.55%

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