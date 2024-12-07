新新併已送件、AWS雲端年會、南韓戒嚴之亂 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-07 10:40

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金管會周二 (3 日) 證實，已收到台新金與新光金合併案的送件申請；亞馬遜旗下 AWS 雲端年會登場，AWS 運算及網通業務副總裁 Dave Brown 指出，未來將採用台積電下一代製程；南韓總統尹錫悅周二突然宣布戒嚴，不過短短 6 小時即解嚴，以下為本周大事回顧：

金管會證實新新併已送件 如需補件會盡速通知

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〈AWS 雲端年會〉AWS：將在台積電亞利桑那州廠投片

亞馬遜 (AMZN-US) 旗下 AWS 運算及網通業務副總裁 Dave Brown 周二 (3 日) 受訪時指出，未來將採用台積電 (2330-TW)(TSM-US) 下一代製程，並投片在其美國亞利桑那州廠，看好台積電在美國製造有助降低公司管理供應鏈的風險。

〈AWS 雲端年會〉緯穎選擇 AWS Outposts 全球製造部署時間縮短 90%

亞馬遜 (AMZN-US) 旗下 AWS 與緯穎 (6669-TW) 周一 (2 日) 共同宣布，緯穎選擇 AWS Outposts 建置其全球智慧製造基地，過去建置新廠的自動化和倉庫管理系統普遍需要 10 週，但透過 AWS Outposts，緯穎馬來西亞新廠建置時間縮短 90%，僅需 1 週。

史上最短戒嚴！尹錫悅宣布將「解嚴」並發表最新聲明

南韓總統尹錫悅週二 (3 日) 晚間突然宣布，南韓實施「緊急戒嚴令」，理由是為剷除親北韓勢力，守護自由憲政體制，然而這突然其來的舉動，舉國譁然，震撼海內外，韓國國會深夜表決通過「取消戒嚴令」決議，尹錫悅最終宣布將「解嚴」。

〈醫療科技展〉解鎖 18 國市場商機 郭智輝：AI 改變醫療科技、建構健康產業鏈 打造護國「群山」

2024 年台灣醫療科技展 (Healthcare+ Expo Taiwan 2024) 周四 (5 日) 於南港展覽館一館盛大開幕，該展自 2017 年舉辦以來已成為台灣第六大國際會展，今年展會的三大主題是 Medtech、Biotech 與 Healthtech，將展示台灣自主開發的最新 AI 醫療應用產品, 包括創新的診斷技術、精準的疾病早期檢測、治療技術以及高效率的醫療管理系統等, 期待這些創新技術會帶來醫療品質與效率的全面提升。

鴻海參展台灣太空國際年會 攜子公司及夥伴布局衛星產業鏈

2024 台灣太空國際年會 (TASTI 2024)12 月 1 日起至 12 月 4 日於高雄展覽館盛大展開。鴻海 (2317-TW) 作為大會冠名贊助廠商，以「新世代太空通訊」為主軸，展示集團在低軌道衛星通訊的最新進展，並攜手產業夥伴共同打造完整衛星產業生態系。

萬海拓北美版圖 第二條美西新航線 2 月開出