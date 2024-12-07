〈熱門股〉濾光片搭上矽光子熱 統新、東典光電拿下單周漲幅冠亞軍

薄膜濾光片是一種關鍵光學元件，透過光的干涉現象，可選擇性地透過、反射或吸收特定波長的光；在光通訊領域中，薄膜濾光片用於調節信號的波長，確保信號清晰傳輸，因此在 5G 及 AI 時代的高速運算和數據中心環境中，扮演重要角色。