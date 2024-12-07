〈熱門股〉濾光片搭上矽光子熱 統新、東典光電拿下單周漲幅冠亞軍
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-07 09:50
矽光子話題仍是台股近期主流議題，薄膜濾光片及光通訊濾光片近期搭上矽光子熱潮，帶動濾片廠東典光電 (6588-TW)、薄膜濾光片供應商統新 (6426-TW) 本周股價，分別上漲 38.5% 及 48.2%，躋身本周漲幅冠亞軍。
薄膜濾光片是一種關鍵光學元件，透過光的干涉現象，可選擇性地透過、反射或吸收特定波長的光；在光通訊領域中，薄膜濾光片用於調節信號的波長，確保信號清晰傳輸，因此在 5G 及 AI 時代的高速運算和數據中心環境中，扮演重要角色。
統新專注於光學鍍膜服務，提供光通訊主動與被動濾片與資料中心等多元產品，除原有濾光片外，統新也開發光通訊應用矽光子、光學共同封裝（CPO），與 IC 封裝用 PCB 玻璃載板等相關元件薄膜製程。
統新日前表示，美國國家電信暨資訊管理局（NTIA）已批准 56 區提案，16 區符合並完成州質詢，9 區已選定網路提供廠商，預估新政府上任後，將持續推進美國寬頻網路基礎建設（BEAD）政策。
東典光電方面，則為東鹼子公司，目前專注於光學濾光片和光學組件的設計及生產，主力產品為光學薄膜濾光片，並生產高密度多工分波器、低密度多工分波器等產品，2022 年光通訊濾光片營收占比達 100%。
股價部分，統新 6 日收 108.5 元，周漲 48.2%，周成交量 15306 張；東典光電 6 日收 52.1%，周漲 38.5%，周成交量 2305 張。
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