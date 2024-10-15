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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估下修至1.57元，預估目標價為23.68元

鉅亨網新聞中心 2024-10-15 06:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Cenovus能源(CVE-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.67元下修至1.57元，其中最高估值2.22元，最低估值1.45元，預估目標價為23.68元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.22(2.22)2.253.024.01
最低值1.45(1.48)1.051.32.06
平均值1.66(1.7)1.682.063.04
中位數1.57(1.67)1.71.893.04

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值463.12億523.02億556.62億383.03億
最低值403.58億369.10億326.54億383.03億
平均值423.19億412.11億413.97億383.03億
中位數410.17億398.05億401.77億383.03億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.34-1.450.222.531.59
營業收入152.09億98.61億369.75億513.86億386.79億

詳細資訊請看美股內頁：
Cenovus能源(CVE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCVE

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