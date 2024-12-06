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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：UiPath公司PATH-US的目標價調升至16元，幅度約6.67%

鉅亨網新聞中心 2024-12-06 20:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對UiPath公司(PATH-US)提出目標價估值：中位數由15元上修至16元，調升幅度6.67%。其中最高估值19元，最低估值13元。

綜合評級 - 共有23位分析師給予UiPath公司評價：積極樂觀4位、保持中立19位、保守悲觀0位。

UiPath公司今(6日)收盤價為14.95元。近5日股價上漲6.67%，標普指數上漲1.27%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股PATH市場預估目標價

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