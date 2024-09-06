鉅亨速報 - Factset 最新調查：UiPath公司(PATH-US)EPS預估上修至0.38元，預估目標價為15.00元
鉅亨網新聞中心 2024-09-06 14:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對UiPath公司(PATH-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.37元上修至0.38元，其中最高估值0.44元，最低估值0.33元，預估目標價為15.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.44(0.46)
|0.51
|0.63
|0.74
|最低值
|0.33(0.33)
|0.33
|0.43
|0.74
|平均值
|0.39(0.37)
|0.43
|0.54
|0.74
|中位數
|0.38(0.37)
|0.44
|0.56
|0.74
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|14.25億
|16.25億
|19.18億
|22.55億
|最低值
|14.05億
|15.24億
|16.64億
|22.55億
|平均值
|14.15億
|15.81億
|17.71億
|22.55億
|中位數
|14.10億
|15.76億
|17.96億
|22.55億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.00
|-0.18
|-1.16
|-0.60
|-0.16
|營業收入
|3.36億
|6.08億
|8.92億
|10.59億
|13.08億
詳細資訊請看美股內頁：
UiPath公司(PATH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈財報前瞻〉生成式AI競爭加劇 Adobe能否殺出重圍？
- 方舟伍德發表致投資者長信 看好「六巨頭」之外其他股票
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估下修至1.62元，預估目標價為20.85元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱德維亞軟體(GWRE-US)EPS預估上修至1.83元，預估目標價為168.00元
上一篇
下一篇