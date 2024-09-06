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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：UiPath公司(PATH-US)EPS預估上修至0.38元，預估目標價為15.00元

鉅亨網新聞中心 2024-09-06 14:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對UiPath公司(PATH-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.37元上修至0.38元，其中最高估值0.44元，最低估值0.33元，預估目標價為15.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.44(0.46)0.510.630.74
最低值0.33(0.33)0.330.430.74
平均值0.39(0.37)0.430.540.74
中位數0.38(0.37)0.440.560.74

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值14.25億16.25億19.18億22.55億
最低值14.05億15.24億16.64億22.55億
平均值14.15億15.81億17.71億22.55億
中位數14.10億15.76億17.96億22.55億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.00-0.18-1.16-0.60-0.16
營業收入3.36億6.08億8.92億10.59億13.08億

詳細資訊請看美股內頁：
UiPath公司(PATH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPATH

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