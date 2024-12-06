鉅亨速報 - Factset 最新調查：Samsara Inc - Class AIOT-US的目標價調升至55元，幅度約17.02%
鉅亨網新聞中心 2024-12-06 20:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Samsara Inc - Class A(IOT-US)提出目標價估值：中位數由47元上修至55元，調升幅度17.02%。其中最高估值64元，最低估值42元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予Samsara Inc - Class A評價：積極樂觀9位、保持中立9位、保守悲觀1位。
Samsara Inc - Class A今(6日)收盤價為55.13元。近5日股價上漲17.02%，標普指數上漲1.27%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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