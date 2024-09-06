鉅亨速報 - Factset 最新調查：Samsara Inc - Class AIOT-US的目標價調升至43.5元，幅度約3.57%
鉅亨網新聞中心 2024-09-06 16:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Samsara Inc - Class A(IOT-US)提出目標價估值：中位數由42元上修至43.5元，調升幅度3.57%。其中最高估值49元，最低估值40元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予Samsara Inc - Class A評價：積極樂觀10位、保持中立6位、保守悲觀0位。
Samsara Inc - Class A今(6日)收盤價為38.785元。近5日股價下跌3.57%，標普指數下跌1.58%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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