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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：DocuSign公司(DOCU-US)EPS預估上修至3.33元，預估目標價為60.00元

鉅亨網新聞中心 2024-09-06 16:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對DocuSign公司(DOCU-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.26元上修至3.33元，其中最高估值3.55元，最低估值2.88元，預估目標價為60.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.55(3.44)3.924.37
最低值2.88(2.88)2.372.7
平均值3.33(3.23)3.533.78
中位數3.33(3.26)3.563.89

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值29.62億31.66億35.15億
最低值29.24億30.31億30.60億
平均值29.37億31.17億33.53億
中位數29.37億31.15億33.84億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.18-1.31-0.36-0.490.36
營業收入9.74億14.53億21.07億25.16億27.62億

詳細資訊請看美股內頁：
DocuSign公司(DOCU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDOCU

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