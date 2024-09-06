鉅亨速報 - Factset 最新調查：DocuSign公司(DOCU-US)EPS預估上修至3.33元，預估目標價為60.00元
鉅亨網新聞中心 2024-09-06 16:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對DocuSign公司(DOCU-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.26元上修至3.33元，其中最高估值3.55元，最低估值2.88元，預估目標價為60.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.55(3.44)
|3.92
|4.37
|最低值
|2.88(2.88)
|2.37
|2.7
|平均值
|3.33(3.23)
|3.53
|3.78
|中位數
|3.33(3.26)
|3.56
|3.89
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|29.62億
|31.66億
|35.15億
|最低值
|29.24億
|30.31億
|30.60億
|平均值
|29.37億
|31.17億
|33.53億
|中位數
|29.37億
|31.15億
|33.84億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.18
|-1.31
|-0.36
|-0.49
|0.36
|營業收入
|9.74億
|14.53億
|21.07億
|25.16億
|27.62億
詳細資訊請看美股內頁：
DocuSign公司(DOCU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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