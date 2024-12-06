土洋法人連2天對作 外資買超縮至20億 投信結帳砍鴻海逾1萬張

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-06 17:15

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台股大盤在今 (6) 日由資安及營建股擔綱演出，但台積電 (2330-TW) 及權值股表現並不爭氣，終場大盤下跌 74.67 點或 0.32%，收盤指數報 23193.27 點，成交值爲 3609 億元， 三大法人合計賣超 20.89 億元。投信出手買金融股且大賣鴻海 (2317-TW) 逾 1 萬張結帳。

而華航 (2610-TW) 仍爲外資今天買超第一名，外資計買超 11715 張。

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12 月 6 日外資買超 20.02 億元，呈現連五買；投信賣超 23.28 億元，為連二賣；自營商賣超 17.63 億元，三大法人合計賣超 20.89 億元。在期貨市場上，外資也在回補空單，今天外資交易淨口數爲多單 2025 口，未平倉合約口數爲空單 36183 口。

今天新台幣兌美元匯率以 32.408 元作收、升值 3.0 分，成交金額 9.84 億美元。上午新台幣以 32.400 元開出，盤中最高 32.363 元，最低 32.436 元。

今天外資在集中市場買超較多的個股爲，華航、富邦金、緯創、凱基金、仁寶、陽明、日月光投控、冠德、中興電、第一金；今天外資在集中市場賣超較多的個股爲，鴻準、神達、金寶、華新、映泰、兆豐金、泰金寶 - DR、昇陽半導體、欣興、台積電。

今天投信在集中市場買超較多的個股爲，華南金、中信金、國票金、凱基金、兆豐金、上海商銀、統一、寶成、國 產、遠東銀；今天投信在集中市場賣超較多的個股爲，鴻海、宏碁、日月光投控、和碩、光寶科、京元電子、中租 - KY、聯電、大聯大、台灣大。

今天自營商在集中市場買超較多的個股爲，神達、鴻準、華邦電、聯電、群創、可成、日月光投控、旺宏、陽明、冠德；今天自營商在集中市場賣超較多的個股爲，華航、台玻、長榮航、新光、亞光、友訊、金 寶、正崴、新唐。