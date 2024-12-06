營收速報 - 泰豐(2102)11月營收2,915萬元年增率高達88.72％
鉅亨網新聞中心 2024-12-06 15:15
今年1-11月累計營收為2.48億元，累計年增率-46.13%。
最新價為21.6元，近5日股價上漲0.93%，相關橡膠工業上漲1.39%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+219 張
- 外資買賣超：+228 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-9 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|2,915萬
|89%
|-5%
|24/10
|3,063萬
|164%
|-7%
|24/9
|3,275萬
|120%
|36%
|24/8
|2,412萬
|58%
|27%
|24/7
|1,896萬
|23%
|-7%
|24/6
|2,033萬
|11%
|-6%
泰豐(2102-TW) 所屬產業為橡膠工業，主要業務為製造汽車輪胎、三角膠帶、平面膠帶、運輸膠帶、環型帶、軍用戰。車履帶、帆布特種膠帶、橡膠管以及其他橡膠製品、並批發、零售。之運銷業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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