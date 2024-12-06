陸1兆人民幣超長債安排完畢！七成用於「兩重」建設 三成支援「兩新」

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-06 17:11

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中國政府從今年開始將一連數年發行超長期特別國債，今年 1 兆人民幣規模的超長期特別國債已經在 11 月中旬發行完畢，今年發行的超長期特別國債期限分別為 20 年、30 年、50 年，付息方式均為半年付息。

《人民日報》報導，發行超長期特別國債支援「兩重」建設，是中國共產黨中央著眼強國建設和民族復興全域作出的一項重大決策部署，是推進中國式現代化、推動高質量發展、把握發展主動權的重要抓手。

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近來，各地區、各部門認真貫徹落實中共黨中央、國務院決策部署，統籌推進「硬投資」和「軟建設」，把項目建設和配套改革結合起來，集中力量支援辦好一批國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設中的大事要事。

在硬投資方面，中國國家發改委聯合有關部門，按照自上而下的原則，對專案進行嚴格篩選，優先選取跨區域、跨流域重大標誌性工程，努力確保所有專案都體現「兩重」性質和國家意志。

截至目前，用於「兩重」建設的 7000 億元超長期特別國債已分三批全部安排到專案，另安排 3000 億元用於加力支援「兩新」工作，至此今年 1 兆人民幣超長期特別國債已全部安排完畢。

「兩重」建設聚焦支持長江沿線鐵路、幹線公路、機場建設，西部陸海新通道建設，東北黑土地高標準農田建設，「三北」工程建設，農業轉移人口市民化公共服務體系建設，高等教育提質升級等領域建設。

至於軟建設 有關方面堅持項目建設和配套改革相結合，不斷完善相關政策、規劃和體制機制，進一步完善投入機制，提高投入效率，解決當前與長遠的矛盾和問題，促進實現「兩重」目標。

在政策制定和規劃編製上，印發實施長江幹線港口鐵水聯運設施規劃，研究制定加強高標準農田建設全流程管理全方位監管工作導引等。