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鉅亨速報

營收速報 - 鑫科(3663)11月營收4.42億元年增率高達121.34％

鉅亨網新聞中心 2024-12-06 15:15


鑫科(3663-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣4.42億元，年增率121.34%，月增率2.64%。

今年1-11月累計營收為40.48億元，累計年增率82.43%。

最新價為76元，近5日股價下跌-1.03%，相關其他電子類指數上漲5.57%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+154 張
  • 外資買賣超：+143 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+11 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 4.42億 121% 3%
24/10 4.31億 98% -1%
24/9 4.34億 100% -13%
24/8 4.99億 106% -0%
24/7 5.00億 138% 0%
24/6 4.99億 165% 3%

鑫科(3663-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為各式薄膜濺鍍靶材及貴金屬材料之加工銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收鑫科

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