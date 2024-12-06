營收速報 - 鑫科(3663)11月營收4.42億元年增率高達121.34％
鉅亨網新聞中心 2024-12-06 15:15
今年1-11月累計營收為40.48億元，累計年增率82.43%。
最新價為76元，近5日股價下跌-1.03%，相關其他電子類指數上漲5.57%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+154 張
- 外資買賣超：+143 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+11 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|4.42億
|121%
|3%
|24/10
|4.31億
|98%
|-1%
|24/9
|4.34億
|100%
|-13%
|24/8
|4.99億
|106%
|-0%
|24/7
|5.00億
|138%
|0%
|24/6
|4.99億
|165%
|3%
鑫科(3663-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為各式薄膜濺鍍靶材及貴金屬材料之加工銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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