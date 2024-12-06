破紀錄！國光體育獎共頒4.64億元 WBSC 12強奪冠選手每人700萬元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-06 15:41

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台灣隊勇奪世界 12 強棒球賽冠軍，「113 年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮」今 (5) 日舉行，行政院長卓榮泰親自出席頒獎，中華隊 28 位金牌選手每人可獲新台幣 700 萬元，共享 1 億 9600 萬元的獎金。本次共頒獎予 50 項賽事，總獎金 4.6 亦寫下歷史紀錄。

國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮，共頒發「第 33 屆巴黎夏季奧運會」及「2024 年 WBSC 世界 12 強棒球賽」等 50 項賽事獎勵，並頒發運動科學研究發展獎勵 23 件，共 451 人次（選手 331 人、教練 12 人）獲頒國光體育獎章，總獎金達到 4 億 6470 萬元，創歷史新高。據了解，國光體育獎金已於昨（5）日入帳。

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