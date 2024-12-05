鉅亨速報 - Factset 最新調查：nVent Electric plcNVT-US的目標價調升至84.5元，幅度約3.05%
鉅亨網新聞中心 2024-12-05 20:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對nVent Electric plc(NVT-US)提出目標價估值：中位數由82元上修至84.5元，調升幅度3.05%。其中最高估值88元，最低估值79元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予nVent Electric plc評價：積極樂觀9位、保持中立1位、保守悲觀1位。
nVent Electric plc今(5日)收盤價為79.19元。近5日股價上漲3.05%，標普指數上漲1.46%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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