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鉅亨速報 - Factset 最新調查：nVent Electric plcNVT-US的目標價調升至84.5元，幅度約3.05%

鉅亨網新聞中心 2024-12-05 20:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對nVent Electric plc(NVT-US)提出目標價估值：中位數由82元上修至84.5元，調升幅度3.05%。其中最高估值88元，最低估值79元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予nVent Electric plc評價：積極樂觀9位、保持中立1位、保守悲觀1位。

nVent Electric plc今(5日)收盤價為79.19元。近5日股價上漲3.05%，標普指數上漲1.46%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股NVT市場預估目標價

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