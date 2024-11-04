鉅亨速報 - Factset 最新調查：nVent Electric plc(NVT-US)EPS預估下修至2.88元，預估目標價為79.50元
鉅亨網新聞中心 2024-11-04 16:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對nVent Electric plc(NVT-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.26元下修至2.88元，其中最高估值3.3元，最低估值2.49元，預估目標價為79.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3.3(3.3)
|3.68
|3.94
|最低值
|2.49(3.24)
|2.84
|3.06
|平均值
|2.88(3.27)
|3.31
|3.61
|中位數
|2.88(3.26)
|3.17
|3.65
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|36.81億
|40.13億
|41.66億
|44.63億
|最低值
|36.40億
|39.23億
|40.92億
|44.63億
|平均值
|36.54億
|39.81億
|41.18億
|44.63億
|中位數
|36.50億
|40.00億
|40.97億
|44.63億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.29
|-0.28
|1.61
|2.38
|3.37
|營業收入
|22.04億
|19.99億
|24.62億
|29.09億
|32.64億
詳細資訊請看美股內頁：
nVent Electric plc(NVT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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