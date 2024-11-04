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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：nVent Electric plc(NVT-US)EPS預估下修至2.88元，預估目標價為79.50元

鉅亨網新聞中心 2024-11-04 16:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對nVent Electric plc(NVT-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.26元下修至2.88元，其中最高估值3.3元，最低估值2.49元，預估目標價為79.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值3.3(3.3)3.683.94
最低值2.49(3.24)2.843.06
平均值2.88(3.27)3.313.61
中位數2.88(3.26)3.173.65

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值36.81億40.13億41.66億44.63億
最低值36.40億39.23億40.92億44.63億
平均值36.54億39.81億41.18億44.63億
中位數36.50億40.00億40.97億44.63億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.29-0.281.612.383.37
營業收入22.04億19.99億24.62億29.09億32.64億

詳細資訊請看美股內頁：
nVent Electric plc(NVT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNVT

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