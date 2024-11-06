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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：nVent Electric plc(NVT-US)EPS預估下修至2.51元，預估目標價為79.50元

鉅亨網新聞中心 2024-11-06 00:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對nVent Electric plc(NVT-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.88元下修至2.51元，其中最高估值3.26元，最低估值2.49元，預估目標價為79.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值3.26(3.28)3.683.94
最低值2.49(2.49)2.843.06
平均值2.8(2.88)3.243.54
中位數2.51(2.88)3.13.59

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值36.56億40.13億40.97億44.63億
最低值30.17億32.80億34.27億44.63億
平均值32.41億35.11億36.96億44.63億
中位數30.27億33.19億35.36億44.63億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.29-0.281.612.383.37
營業收入22.04億19.99億24.62億29.09億32.64億

詳細資訊請看美股內頁：
nVent Electric plc(NVT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNVT

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