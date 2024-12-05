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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Chewy公司(CHWY-US)EPS預估下修至0.9元，預估目標價為35.00元

鉅亨網新聞中心 2024-12-05 04:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Chewy公司(CHWY-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.94元下修至0.9元，其中最高估值1.06元，最低估值0.3元，預估目標價為35.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.06(1.06)0.711.070.85
最低值0.3(0.3)0.340.440.85
平均值0.78(0.79)0.50.760.85
中位數0.9(0.94)0.50.750.85

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值118.28億125.93億136.71億148.65億
最低值115.23億118.72億125.27億148.65億
平均值117.58億123.17億132.54億148.65億
中位數117.60億123.25億133.32億148.65億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.63-0.23-0.180.120.09
營業收入48.47億71.46億88.91億100.99億111.48億

詳細資訊請看美股內頁：
Chewy公司(CHWY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCHWY

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