鉅亨速報 - Factset 最新調查：Chewy公司(CHWY-US)EPS預估下修至0.9元，預估目標價為35.00元
鉅亨網新聞中心 2024-12-05 04:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Chewy公司(CHWY-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.94元下修至0.9元，其中最高估值1.06元，最低估值0.3元，預估目標價為35.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.06(1.06)
|0.71
|1.07
|0.85
|最低值
|0.3(0.3)
|0.34
|0.44
|0.85
|平均值
|0.78(0.79)
|0.5
|0.76
|0.85
|中位數
|0.9(0.94)
|0.5
|0.75
|0.85
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|118.28億
|125.93億
|136.71億
|148.65億
|最低值
|115.23億
|118.72億
|125.27億
|148.65億
|平均值
|117.58億
|123.17億
|132.54億
|148.65億
|中位數
|117.60億
|123.25億
|133.32億
|148.65億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.63
|-0.23
|-0.18
|0.12
|0.09
|營業收入
|48.47億
|71.46億
|88.91億
|100.99億
|111.48億
詳細資訊請看美股內頁：
Chewy公司(CHWY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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