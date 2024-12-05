鉅亨速報 - Factset 最新調查：SentinelOne公司(S-US)EPS預估下修至0.02元，預估目標價為30.00元
鉅亨網新聞中心 2024-12-05 20:15
根據FactSet最新調查，共30位分析師，對SentinelOne公司(S-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.03元下修至0.02元，其中最高估值0.05元，最低估值0.01元，預估目標價為30.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.05(0.06)
|0.34
|0.62
|最低值
|0.01(0.02)
|0.07
|0.23
|平均值
|0.03(0.03)
|0.2
|0.38
|中位數
|0.02(0.03)
|0.2
|0.39
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.20億
|10.48億
|13.20億
|最低值
|8.15億
|9.98億
|11.97億
|平均值
|8.17億
|10.25億
|12.60億
|中位數
|8.18億
|10.28億
|12.59億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.41
|-1.00
|-1.36
|-1.15
|營業收入
|9,306萬
|2.05億
|4.22億
|6.21億
詳細資訊請看美股內頁：
SentinelOne公司(S-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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