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鉅亨速報 - Factset 最新調查：SentinelOne公司(S-US)EPS預估下修至0.02元，預估目標價為30.00元

鉅亨網新聞中心 2024-12-05 20:15


根據FactSet最新調查，共30位分析師，對SentinelOne公司(S-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.03元下修至0.02元，其中最高估值0.05元，最低估值0.01元，預估目標價為30.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.05(0.06)0.340.62
最低值0.01(0.02)0.070.23
平均值0.03(0.03)0.20.38
中位數0.02(0.03)0.20.39

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值8.20億10.48億13.20億
最低值8.15億9.98億11.97億
平均值8.17億10.25億12.60億
中位數8.18億10.28億12.59億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-0.41-1.00-1.36-1.15
營業收入9,306萬2.05億4.22億6.21億

詳細資訊請看美股內頁：
SentinelOne公司(S-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSS

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