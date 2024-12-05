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貿聯-KY 11月營收創同期高 HPC線束出貨成長

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-05 20:55

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左起為貿聯-KY董事長梁華哲、總經理鄧劍華。(鉅亨網資料照)

線束大廠貿聯 - KY(3665-TW) 今 (5) 日公告 11 月營收 49.1 億元，創歷年同期新高，約持平上月、年增 18.5%；累計前 11 月營收 494.36 億元，年增 4.3%，也是同期最佳。

貿聯表示，11 月整體出貨量持平上月，各產品線月對月表現來看，工業用、電器用線束出貨持平；資訊用線束中，高效能運算 (HPC) 客戶出貨量持續增加，周邊設備客戶出貨量減少。車用線束出貨量下降。


貿聯 11 月營收以美金表達，單月營收 1.51 億美元，月減為 0.87%、年增 17.22%；累計前 11 月營收 15.41 億元，年增 1.26%。

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貿聯-KY連接線HPC

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