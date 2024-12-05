貿聯-KY 11月營收創同期高 HPC線束出貨成長

線束大廠貿聯 - KY( 3665-TW ) 今 (5) 日公告 11 月營收 49.1 億元，創歷年同期新高，約持平上月、年增 18.5%；累計前 11 月營收 494.36 億元，年增 4.3%，也是同期最佳。

貿聯表示，11 月整體出貨量持平上月，各產品線月對月表現來看，工業用、電器用線束出貨持平；資訊用線束中，高效能運算 (HPC) 客戶出貨量持續增加，周邊設備客戶出貨量減少。車用線束出貨量下降。