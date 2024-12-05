基士德-KY前11月營收16.38億元年增5.46%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-05 18:22
水務工程廠商基士德 - KY(6641-TW) 今 (5) 日公布最新營收資訊， 2024 年 11 月營收 1.52 億元，月增 26.02%，年減 9.31%，2024 年前 11 月 16.38 億元，年增 5.46%。
基士德 - KY 前三季稅後純益爲 5038 萬元，賺贏 2023 年全年，年增 2.24 倍，每股純益達 1.38 元。
基士德 - KY 2024 年第三季營收爲 4.89 億元，毛利率爲 28.2%，季減 0.62 個百分點，年減 4.66 個百分點，單季稅後純益爲 840 萬元，季減 57.88%，年減 51.41%，每股純益爲 0.23 元。
基士德 - KY2024 年 1-9 月營收 13.65 億元，毛利率 29.44%，年減 4.55 個百分點，前三季稅後純益爲 5038 萬元，年增 2.24 倍，每股純益達 1.38 元。
基土德 - KY 主管指出，中國大陸統計局公布經濟數據顯示，第三季 GDP 年增 4.6% 略優於預期，累計前三季經濟增速為 4.8%，雖然 9 月消費出現反彈，10 月製造業採購經理指數（PMI）回到 50.1%，但經濟成長仍充滿挑戰。統計局公佈 1～9 月份全國規模以上工業企業實現利潤年減 3.5%，企業獲利壓力較大。
基土德 - KY 在中國地區業績雖仍維持穩定，但因中國市場內捲嚴重，競爭加劇結果影響獲利表現，導致前三季本業小虧 716 萬元，但損失金額較前期大幅收歛；加上業外獲利 5823 萬元的挹注 (其中包含認列轉投資裕山 (7715-TW) 的投資利益 2069 萬元)，獲利明顯優於去年同期。
因應淨零及水資源的需求，基士德 KY 台灣地區的業務將持續在設備、智能及公共工程等領域穩步前進。在中國大陸市場方面，大規模設備更新和消費品以舊換新的政策持續發力，換設備、換車、換家電等 12 個領域更新換新的細則全面出臺，重點領域設備更新也獲得超長期國債資金支持，隨著超長期國債發行節奏加快，基礎建設速度將可能提高。
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