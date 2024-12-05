基士德-KY前11月營收16.38億元年增5.46%

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基土德 - KY 在中國地區業績雖仍維持穩定，但因中國市場內捲嚴重，競爭加劇結果影響獲利表現，導致前三季本業小虧 716 萬元，但損失金額較前期大幅收歛；加上業外獲利 5823 萬元的挹注 (其中包含認列轉投資裕山 ( 7715-TW ) 的投資利益 2069 萬元)，獲利明顯優於去年同期。

因應淨零及水資源的需求，基士德 KY 台灣地區的業務將持續在設備、智能及公共工程等領域穩步前進。在中國大陸市場方面，大規模設備更新和消費品以舊換新的政策持續發力，換設備、換車、換家電等 12 個領域更新換新的細則全面出臺，重點領域設備更新也獲得超長期國債資金支持，隨著超長期國債發行節奏加快，基礎建設速度將可能提高。