瑞銀：全球億萬富翁財富年增17% 達14兆美元

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-12-05 17:00

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瑞士銀行瑞銀 (UBS) 週四表示，由於美國超級富豪的大幅增長，抵消了中國超級富豪財富的縮水，全球億萬富翁的財富在過去一年中增長了約 17%。

瑞銀的《2024 年億萬富翁野心報告》指出，全球億萬富翁總數已從 1 年前的 2544 人增加到 2682 人，身價從 12 兆美元增加到 14 兆美元。相較之下，2015 年，他們的總財富為 6.3 兆美元。

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根據世界銀行的數據，去年全球人口剛超過 80 億，全球 GDP 約為 105.4 兆美元，這表明有多少財富集中在極少數人手中。

今年的新晉億萬富翁大多都是白手起家。而瑞銀去年的報告顯示，新晉億萬富翁透過繼承獲得的財富多於創業。

最新報告基於 6 月至 9 月對億萬富翁進行的調查，以及超級富豪的財富數據，顯示地緣政治衝突和通膨風險是他們的主要擔憂。調查也顯示，絕大多數人認為北美將在明年提供最佳投資回報。

在美國，以工業和科技巨頭為首的億萬富翁人數，從 751 人躍升至 835 人，他們的總財富從 4.6 兆美元攀升至 5.8 兆美元。

中國大陸的億萬富翁人數從 520 人下降到 427 人，財富從 1.8 兆美元下降到 1.4 兆美元。根據瑞銀先前的數據，2021 年中國大陸的億萬富翁多達 626 人，總價值超過 2.5 兆美元。

瑞銀全球財富管理策略客戶主管 Benjamin Cavalli 表示，這一下滑反映了房地產市場的損失，以及在經濟前景不太確定的情況下，中國一些最富有的人擁有的公司價值下降。

瑞銀表示，去年印度的億萬富翁人數增加了五分之一以上，達到 185 人，他們的財富增加了 40% 以上，達到近 9060 億美元。