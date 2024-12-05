台股4天漲逾千點後 外資加碼縮至46億 持續敲進台積電近萬張
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-05 18:22
台股連漲 4 天，累計漲幅達 1005 點，不過今日漲幅縮小至 12.61 點，外資加碼力道也縮小至 46.04 億元，累計 4 天買超台股達 741 億元。除了持續加碼華航逾 2 萬張 、台積電 9732 張外，買超 3 檔金控股新光金、第一金及凱基金均超過 1 萬張。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資再度買超 46.04 億元，連續 4 個交易日買超，不過自營商變心轉賣方，賣超 5.4 億元，投信也再度賣超 13.22 億元、連兩賣，三大法人今天合計買超 27.42 億元。
外資近日天天加碼台積電，今天再度買超台積電 9731 張。另外，也買超華航 2 萬張，新光金 1.6 萬張，第一金 1.1 萬張，凱基金 1.1 萬張，神達 8879 張，金寶 6447 張，緯創 5472 張，玉山金 5082 張，新唐 4341 張。
另外，外資今天也偏愛多檔高股息 ETF，再度大舉敲進 00929 復華台灣科技優息 8.5 萬張，00940 元大台灣價值高息 2.3 萬張，00943 兆豐電子高息等權 1.1 萬張，00934 中信成長高股息 6724 張。
外資賣超部分，賣超聯電 2.4 萬張，鴻海 1.6 萬張，正崴 8736 張，中鋼 7143 張，旺宏 5993 張，大同 5890 張，華邦電 5851 張，萬海 4812 張，南亞 4298 張，友達 3979 張。
投信今天偏愛金融族群，買超國票金 3421 張，中信金 3093 張，凱基金 2193 張，兆豐金 1854 張，華南金 1075 張，京城銀 971 張。此外，也加碼長榮航 4202 張，仁寶 2850 張，寶成 2216 張，國產 788 張。
投信賣超方面，減碼日月光 2723 張，台灣大 2491 張，陽明 2159 張，遠傳 2133 張，大成鋼 2102 張，其他如宏碁、和碩、光寶科、聯強以及裕民都為今天投信賣超對象。
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