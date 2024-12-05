台股4天漲逾千點後 外資加碼縮至46億 持續敲進台積電近萬張

台股連漲 4 天，累計漲幅達 1005 點，不過今日漲幅縮小至 12.61 點，外資加碼力道也縮小至 46.04 億元，累計 4 天買超台股達 741 億元。除了持續加碼華航逾 2 萬張 、台積電 9732 張外，買超 3 檔金控股新光金、第一金及凱基金均超過 1 萬張。