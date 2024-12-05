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英業達葉國一籲修改醫藥與醫材相關舊法規 加速科技與醫療結合

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-05 11:52

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英業達創辦人暨會長葉國一。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

英業達 (2356-TW) 創辦人暨會長葉國一今 (5) 日出席台灣醫療科技展，談到台灣健康產業發展，指出科技業可以搭配醫療業，並建議修改相關舊有法規，加速科技與醫療結合，促使健康產業走得更快。 

葉國一表示，法規是幾十年前訂定，現在卻還在引用那些法規，認為已經不合時宜，建議修改法規，加速台灣醫療產業的推動。 


葉國一進一步建議，可以優先修改醫藥與醫材相關法規，因為法規限制，科技業不能做醫藥、侵入式等產品，不過科技業可以與醫生互相配合，科技業提供治療系統，並配合醫生的使用需求，進行相關系統的調整，例如整合 AI，以提高醫療院所的工作效率。 

另外，葉國一提到，英業達旗下英華達的「思邁智慧輸液系統」目前已經導入台大、北醫等醫療院所使用，更進一步進軍東南亞市場，未來持續拓展其他國際市場。 

葉國一也透露，英業達在醫療事業已有不錯成績，且布局東南亞多年，這幾年逐漸開花結果，效益也逐步發酵。 

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