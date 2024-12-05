內憂外患！尹錫悅快閃戒嚴波及關鍵產業 韓經濟面臨國內外雙重壓力

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-12-05 11:03

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根據南韓產業界 5 日消息，該國國內產業正面臨美國川普新政府政策變數及中國廉價商品衝擊導致國際市場不確定性增加，以及總統尹錫悅快閃戒嚴引發的政治不安，加上勞工無期限罷工，整個經濟環境烏雲密布。

《韓國先驅報》報導，週二 (3 日) 晚間，南韓總統尹錫悅突發緊急戒嚴令，隨後由國會解除，引發政局緊張。三星、SK、LG 等主要企業迅速召開緊急會議，針對潛在經濟風險制定應對方案，重點分析金融市場波動、海外交易對策以及可能對集團營運的影響。

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HD 現代董事長 Kwon Oh-gap 說：「預計國內外形勢將發生緊急變化，各企業總裁應採取緊急管理思維，尤其應關注匯率等金融風險。」

一位業界人士也說：「在海外開展業務的公司在跟客戶交談時將被迫應對首爾發生的事情。若全球客戶認為南韓商業環境不穩定，南韓企業必須解決這一問題，但企業很難觸及政治問題。隨著川普即將在下月就職，政府角色比以往任何時候都更加重要，因為仰賴出口的南韓經濟將面臨美國關稅壓力。尹總統的戒嚴令只會損害韓國企業。國會必須迅速採取行動，共同努力盡快解決政治破裂問題，以支持企業的商業活動。」

半導體、鋼鐵、造船等關鍵產業雖然仍正常運作，但業界擔心，政局持續不穩恐對外資信心造成進一步打擊，同時拖延國會審批企業亟需的支持政策。

國際信評機構穆迪最新表示，南韓在短暫實施戒嚴後恢復相對穩定，證明政治制衡發揮作用，對市場情緒的負面影響應符合當前信貸指標要求。投資者信心可能需要一段時間才能恢復正常，對經濟、財政和金融指標的衝擊程度需要時間來釐清。

與此同時，南韓全國民主勞動組合總聯盟在尹錫悅戒嚴又解嚴後宣布，在尹錫悅下台前將無期限大罷工。本次罷工涉及汽車、航空、鋼鐵、化工和造船等關鍵產業，企業生產中斷風險因此大增。

對完成薪資談判的企業來說，罷工無疑是意料之外的衝擊。汽車業相關人士表示，現代、起亞等整車製造企業今年剛結束薪資談判，現在本應全力加快生產進度，卻不得不應對戒嚴風波帶來的罷工潛在風險。