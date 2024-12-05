北韓與俄羅斯《全面戰略夥伴關係條約》正式生效 若遭入侵將提供軍援

在美國與南韓指控北韓派兵助俄之際，北韓與俄羅斯《全面戰略夥伴關係條約》周三（4 日）正式生效。

北韓與俄羅斯《全面戰略夥伴關係條約》批准書周三在莫斯科交換，北韓外務省副相金正奎和俄羅斯外交部副部長魯登科簽署了批准書交換議定書。依條約第 22 條，《全面戰略夥伴關係條約》周三起生效。

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根據這項條約，兩國有義務在其中一國受到攻擊時「沒有遲疑地」提供軍事協助，並且共同反對西方國家制裁。