凌群智慧用藥方案獲納衛服部計畫 將導入部立醫院

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凌群說明，全球智慧醫療蓬勃發展，越來越多醫療業者希望運用雲端、物聯網、AI 等科技力量，提升醫護人員作業效率和民眾就醫品質，「AMiS 智慧用藥解決方案」導入部立醫院後，可助力台灣邁向智慧醫療新時代。

凌群總經理劉瑞隆說明，此次與研華合作，發揮彼此優勢與互補，更貼近醫療場域應用需求，並提升用藥安全及藥品管理的準確性及效率，確保病患安全。

凌群是台灣資深系統整合商，在醫療領域已耕耘數十年，新推出的「AMiS 智慧用藥解決方案」是軟硬整合的一站式解決方案，其後端管理平台可整合醫院既有的醫療資訊系統及護理資訊系統 (NIS)，並搭載研華智慧藥車解決方案，包括有 RFID 技術作為核心的桌上型 / 落地式智慧藥櫃、智慧藥櫃推車、內嵌智慧藥櫃的行動護理推車等，醫療業者可視需求彈性導入。