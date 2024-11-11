LINE Pay下月轉上市每股520元溢價現增 董座曝三大發展策略

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-11 16:22

‌



行動支付 LINE Pay(7722-TW) 日前獲證交所核准，預計 12 月由興櫃轉上市，董事長丁雄注表示，現在 2 位台灣人當中就有 1 位是 LINE Pay 用戶，憑藉強大的用戶基礎及持續成長的市場需求，近年營收穩步上升，今年前 10 月累計營收新台幣 51 億元，年增 31%，顯示其在支付市場中具備長期成長的營運能力。

LINE Pay 去年興櫃掛牌首日，股價一度創下千元紀錄，引發市場關注，今年因應上市進行現金增資 800 萬股，每股溢價 520 元。其中 40 萬股供員工認購，而 760 萬股由承銷商對外公開承銷。

‌



展望未來，丁雄注透露三大發展策略，首先，點數回饋卡累計發卡數已突破 800 萬張，明、後年會持續攜手銀行合作夥伴發行新的點數卡；其次，LINE Pay 將會積極衝刺票券發行與銷售，帶動商店的交易量增長；最後，開拓海外市場，為近 1300 萬用戶拓展使用據點到更多國家，同時引流海外用戶至台灣合作店家消費。

LINE Pay 旗下核心業務包括第三方支付事業、聯名卡及點數回饋卡服務、金融產業合作、廣告銷售、票券發行與銷售，透過整合各類支付、金融科技應用與行銷資源，持續優化消費者體驗與各項商店服務，為用戶、商戶與合作夥伴打造完整 LINE Pay 生態圈。

LINE Pay 收入主要來源為手續費收入，佔總營收 83%；其次為金融推廣合作收入，佔 12%，以及廣告行銷平台收入佔 3%。

丁雄注指出，台灣行動支付市場近年快速發展，使用者人數和交易金額持續成長。LINE Pay 目前用戶數已突破 1270 萬戶，覆蓋台灣超過半數人口，此外，LINE Pay 用戶綁卡數超過 1830 萬張，與銀行合作發行的聯名卡及點數回饋卡累計發卡數突破 800 萬張，顯示 LINE Pay 建立的支付生態圈獲得用戶的高度信賴與滿意。

LINE Pay 亦提供完整的行銷資源與服務為合作商店提升商機，目前在台灣擁有超過 57 萬處支付據點，涵蓋線上及線下通路形成完整支付生態圈，滿足消費者的日常支付需求，更讓商店有機會透過 LINE Pay 平台接觸到更廣泛的客群，包含大型連鎖店及中小型商店，皆能運用 LINE Pay 進行差異化行銷優惠，並透過精準行銷觸及潛在顧客，提升商店交易量。

丁雄注說明，LINE Pay 同時積極推動雙向跨境以擴展全球支付版圖，透過與海外商店合作拓展 LINE Pay 海外支付據點，為用戶打造無縫支付體驗；並促進國際用戶在台灣也可使用 LINE Pay 的服務發展以擴大用戶規模，為台灣商店引流海外遊客商機，並將與台灣商戶合作的行銷模式與服務複製至海外，發展出與眾不同的跨境支付事業。