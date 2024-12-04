〈能源盤後〉市場押注 OPEC+ 將延長減產 原油創兩周來最大單日跌幅

鉅亨網編譯許家華 2024-12-04 05:36

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原油期貨價格周二 (3 日) 收高，創約兩週來最大單日漲幅，因一些交易者預期 OPEC+(石油輸出國組織及其盟友) 周四開會時將進一步推遲逐步撤除減產措施的計畫。

能源商品價格

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1 月交割的美西德州中質原油 (WTI) 上漲 1.84 美元或 2.7%，收每桶 69.94 美元。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格 1.79 美元或 2.5%，收在每桶 73.62 美元。

根據道瓊市場數據，WTI 原油和 Brent 原油均創 11 月 18 日以來最大單日漲幅和上漲金額。

1 月交割汽油期貨價格上漲 2.4%，收每加侖 1.96 美元。

1 月交割熱燃油期貨價格上漲 1.8%，收每加侖 2.22 美元。

1 月交割天然氣價格下跌 5.3%，收每百萬 Btu 3.04 美元。

市場驅動力

SPI 資產管理公司執行合夥人 Stephen Innes 表示：「目前，我們正處於全球經濟發生重大變化和不確定性的時期。」

他指出，不確定性的問題包括：川普會兌現他的關稅威脅嗎？這將如何影響美國利率？面對 [電動車] 轉換，中國的需求能否恢復？川普能否成功促成東歐和平？美元會繼續走強，從而對大宗商品價格構成壓力嗎？「目前，石油市場的每一次轉變都是短暫的。沒有人真正知道接下來會發生什麼。」Innes 說。

「目前美元走強，尤其是兌印度和中國等新興市場貨幣，加上 OPEC + 產量的不確定性，抵消了中國經濟復甦的新跡象和持續的地緣政治緊張局勢。」Innes 說。

OPEC + 推遲原定於 12 月 1 日舉行的會議後，改為本周四舉行會議。OPEC+ 今年稍早批准一項計畫，即 10 月起開始逐步撤除 220 萬桶 / 日的自願減產措施，但隨後 OPEC + 推遲了該計畫至 12 月底。然而，由於當前原油市場疲軟，且一旦增產恐導致供應過剩，市場預期 OPEC + 可能會進一步推遲該計畫。

Innes 稱其目前謹慎行事，不過度解讀 OPEC 推遲該計畫的決定，這似乎與科威特第 45 屆海灣峰會的日程安排衝突有關。「華爾街目前共識是，OPEC + 可能會再推遲一個月、甚至兩三個月才開始增產，以衡量美國石油市場對川普『鑽探、寶貝鑽探』政策的反應。」

根據芝商所的 OPEC 觀察工具，生產計畫不變的可能性為 58.3%，而 OPEC + 進一步延後增產的可能性為 36.1%。

Innes 認為明年第二季 Brent 原油將跌至每桶 65 美元，因為他預測明年美國石油產量將增加，而上述預測的唯一風險是「供應意外中斷」。

能源資訊局 (EIA) 將於周三上午公布上周美國石油供應和產量數據。