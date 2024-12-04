鉅亨速報 - Factset 最新調查：五三銀行FITB-US的目標價調升至51元，幅度約4.08%
鉅亨網新聞中心 2024-12-04 20:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對五三銀行(FITB-US)提出目標價估值：中位數由49元上修至51元，調升幅度4.08%。其中最高估值57元，最低估值40元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予五三銀行評價：積極樂觀12位、保持中立10位、保守悲觀1位。
五三銀行今(4日)收盤價為47.05元。近5日股價下跌4.08%，標普指數上漲0.47%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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