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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：皮那可資本PNW-US的目標價調升至95元，幅度約3.26%

鉅亨網新聞中心 2024-12-04 20:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對皮那可資本(PNW-US)提出目標價估值：中位數由92元上修至95元，調升幅度3.26%。其中最高估值106元，最低估值81元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予皮那可資本評價：積極樂觀7位、保持中立9位、保守悲觀2位。

皮那可資本今(4日)收盤價為91.28元。近5日股價下跌3.26%，標普指數上漲0.47%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股PNW市場預估目標價

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