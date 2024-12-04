鉅亨速報 - Factset 最新調查：皮那可資本PNW-US的目標價調升至95元，幅度約3.26%

綜合評級 - 共有18位分析師給予皮那可資本評價：積極樂觀7位、保持中立9位、保守悲觀2位。

皮那可資本今(4日)收盤價為91.28元。近5日股價下跌3.26%，標普指數上漲0.47%短期股價無明顯表現。