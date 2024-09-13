大井泵浦上櫃案獲OTC審議通過 估年底前IPO

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-13 18:52

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目前股本 3.53 億元的泵浦製造和應用商大井泵浦 (6982-TW) 申請上櫃案今 (13) 日由 OTC 審查通過，大井泵浦主係從事民生用及工業用水泵的研發、製造與銷售，推薦證券商係華南永昌綜合證券、永豐金證券、第一金證券及凱基證券，依時程規劃將在今年底前掛牌

大井泵浦成立於 1967 年，主要泵浦產品應用在營建、工業、科技與跨界應用，運用於液體的抽送及加壓，董事長為黃景豐。

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OTC 指出，大井泵浦 2023 年度合併營收為 14.05 億元，稅後純益為 7320 萬元 ，每股盈餘為 2.06 元。2024 年上半年合併營業收入為 8.13 億元，稅後純益為 6400 萬元，每股純益為 1.81 元。

同時，大井泵浦投資高雄路竹的環球廠已經動工，總工程與設備總經費約新台幣 10 億元，預計 2025 年年中完工啟用。大井泵浦投資的高雄路竹環球廠完工後，也將成為大井泵浦在新北三芝廠、高雄路竹正義廠之外，在台的另一重要生產據點

大井泵浦也規劃布局電動車快充充電樁散熱應用和伺服器浸沒式冷卻方案。其中並以伺服器浸沒式冷卻方案進展較快。