〈日股盤後〉獲利了結賣壓 日經險守3萬9關
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-04 15:42
美日央行會議本月陸續登場，市場出現提前獲利了結賣壓，日本股市 4 日紅盤開出後翻黑，午盤後受日元貶值支撐止跌回升，日經 225 指數 (NKY) 終場小漲 27.53 點或 0.07%，報 39,276.39 點，驚險守住 3 萬 9 關卡。
東證指數 TOPIX(TPX) 終場下跌 12.98 點或 0.47%，報 2,740.60 點。
焦點股部分，權值股迅銷大漲 2.4%，成為日經 225 指數撐盤要角。主因是旗下優衣庫在日本的 11 月同店營收年增 12.2%。
半導體股漲跌互見，東京威力科創小漲 0.02%，愛德萬測試上漲 0.74%，雷太光電下跌 2.88%，DISCO 下跌 0.96%。
數據方面，投資人將注意力投向將於週五公佈的美國非農就業數據，因此傾向落袋為安。東洋證券策略分析師 Ryuta Otsuka 表示，隨著日經 225 指數近逼 39,500 點，這是今年年初以來交易第三活躍的價格區間，因此週三可能會出現獲利了結。
- 2025這樣投資AI最穩健!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇