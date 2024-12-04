美祭第三輪晶片出口禁令 環球時報：嚇不了擋不了陸科技業發展 結果只是適得其反

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-04 11:22

‌



中國半導體行業等四大產業協會周二 (3 日) 發布聲明表示，美國晶片產品不再安全可靠，並呼籲中國企業慎選慎購，中國官媒《環球時報》今 (4) 日發布社評指出，儘管美國政府及一些美媒賣力誇大晶片令的效果，但事實已經反覆證明，這樣的打壓既不可能嚇倒、更阻止不了中國科技業發展進步。

文中表示，美國新晶片禁令是一隻早就預告要落下的靴子，有消息稱措施中的大部分內容在年中就制定完成，許多業界人士早已知曉，之所以拖到現在公佈，主要因為美國與盟友及晶片企業意見分歧，導致內容一改再改，一些晶片製造業巨頭為此花費的遊說費用累計高達 400 多萬美元。。

‌



美國最終文本長達 200 多頁，被認為「極其複雜」又「漏洞百出」，這樣的誕生過程和結果已說明政策的荒謬，既逆歷史潮流而動，也有損大多數企業和個人的利益，註定難以順利執行，更不可能取得預想中的效果。

文中批評美方最新限制措施是一項不加任何掩飾的蠻橫措施，被列入清單的 140 多家中國企業，有的僅僅是因為與華為有業務往來，還有的是因為參與收購了美國的高科技企業，就被認為是威脅美國國安。美國還藉此大大擴展自身權力，包括日本、荷蘭、以色列、馬來西亞、新加坡、韓國和臺灣在內的許多國家及地區都要受該措施影響，全球供應鏈的穩定將因此受到嚴重干擾，國際經貿秩序將因此受到破壞，這等於是美國犯病，全球「吃藥」。

這是美國近年來推出的第三輪對中國晶片出口禁令，這三輪措施清單越拉越長、牽扯國家和地區越來越多，美方此作為的邏輯實際陷入死亡循環，因為打壓遏制中國的起始邏輯就是錯的，不僅無法遏制中國科技業，結果只是適得其反。

在最新的限制措施中，對美國技術的定義已經趨近於零，也就是說，如果產品中包含哪怕一塊使用美國技術設計或製造的晶片，美國政府都將限制其運往列入清單的中國企業，這樣的規定看起來好像很唬人，實際效果趨近於零。美國早就針對華為採取類似「斷供」措施，卻未能阻止華為「向上蛻變」，就是一個典型事例。

必須指出的是，中國多個行業協會呼籲國內企業審慎選擇採購美國晶片，主要是美國忽視全球生產供應鏈的穩定與安全所造成的。這些協會的呼籲是必要之舉，與堅持擴大自主開放不矛盾。中國科技業的發展根植於全球化，成長和壯大於全球化，未來仍將繼續積極同各國企業深化合作，促進全球產業的繁榮發展。這一方向不會動搖。