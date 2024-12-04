南韓執政黨討論尹錫悅退黨、內閣集體辭職、國防部長免職

南韓執政黨國民力量黨高層周三（4 日）召開緊急會議，討論了總統尹錫悅宣布解除緊急戒嚴令後的對策。

多名與會者透露，國民力量黨在國會舉行的非公開最高委員會會議上，就尹錫悅退出國民力量黨、要求內閣集體辭職、要求罷免國防部長官金龍顯等問題達成了部分共識。國民力量黨將在最高委員會會議結束後立即召開緊急議員總會，就相關問題做出最終決定。