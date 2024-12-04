南韓執政黨討論尹錫悅退黨、內閣集體辭職、國防部長免職
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-04 09:17
南韓執政黨國民力量黨高層周三（4 日）召開緊急會議，討論了總統尹錫悅宣布解除緊急戒嚴令後的對策。
多名與會者透露，國民力量黨在國會舉行的非公開最高委員會會議上，就尹錫悅退出國民力量黨、要求內閣集體辭職、要求罷免國防部長官金龍顯等問題達成了部分共識。國民力量黨將在最高委員會會議結束後立即召開緊急議員總會，就相關問題做出最終決定。
南韓總統辦公室室長、首席秘書官周三集體辭職。
據《韓聯社》周三報導，南韓最大在野黨共同民主黨敦促尹錫悅立即下台，放話如果他不立即辭職，將推進彈劾程序。
共同民主黨周三召開緊急會議後，發布了包含上述內容的決議文。決議文寫道：「尹錫悅宣布實施緊急戒嚴令，明顯違反憲法，沒有遵守宣布（戒嚴）需要的任何條件」。
據南韓媒體此前報導，當地時間周二晚，尹錫悅突然進行電視直播，宣布緊急戒嚴。他列舉了多項理由，稱在野黨裹挾國會，攪亂國家，將肅清國內「反國家勢力」。
面對突如其來的戒嚴令，南韓國會召開緊急會議，190 名議員全部投票要求尹錫悅撤回戒嚴令。當地時間 4 日凌晨 4 時 27 分左右，尹錫悅宣布接受國會的要求，解除戒嚴。
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