search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：百濟神州(BGNE-US)EPS預估上修至-5.44元，預估目標價為288.92元

鉅亨網新聞中心 2024-12-04 02:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對百濟神州(BGNE-US)做出2024年EPS預估：中位數由-5.54元上修至-5.44元，其中最高估值-3.75元，最低估值-6.88元，預估目標價為288.92元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-3.75(-3.75)2.118.1113.54
最低值-6.88(-6.88)-4.68-1.33.73
平均值-5.42(-5.43)-0.653.458.85
中位數-5.44(-5.54)-0.073.419.07

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值38.35億53.33億67.63億86.68億
最低值35.24億42.54億49.31億58.14億
平均值37.07億46.56億56.42億69.65億
中位數37.20億46.22億56.44億67.02億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-15.80-19.13-15.23-19.43-8.45
營業收入4.28億3.09億11.76億14.16億24.59億

詳細資訊請看美股內頁：
百濟神州(BGNE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBGNE

相關行情

台股首頁我要存股
百濟神州206.9950.61%

延伸閱讀


Empty