鉅亨速報 - Factset 最新調查：百濟神州(BGNE-US)EPS預估上修至-5.44元，預估目標價為288.92元
鉅亨網新聞中心 2024-12-04 02:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對百濟神州(BGNE-US)做出2024年EPS預估：中位數由-5.54元上修至-5.44元，其中最高估值-3.75元，最低估值-6.88元，預估目標價為288.92元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-3.75(-3.75)
|2.11
|8.11
|13.54
|最低值
|-6.88(-6.88)
|-4.68
|-1.3
|3.73
|平均值
|-5.42(-5.43)
|-0.65
|3.45
|8.85
|中位數
|-5.44(-5.54)
|-0.07
|3.41
|9.07
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|38.35億
|53.33億
|67.63億
|86.68億
|最低值
|35.24億
|42.54億
|49.31億
|58.14億
|平均值
|37.07億
|46.56億
|56.42億
|69.65億
|中位數
|37.20億
|46.22億
|56.44億
|67.02億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-15.80
|-19.13
|-15.23
|-19.43
|-8.45
|營業收入
|4.28億
|3.09億
|11.76億
|14.16億
|24.59億
詳細資訊請看美股內頁：
百濟神州(BGNE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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