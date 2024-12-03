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鉅亨速報 - Factset 最新調查：超捷國際(MCHP-US)EPS預估下修至1.59元，預估目標價為87.00元

鉅亨網新聞中心 2024-12-03 22:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對超捷國際(MCHP-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.62元下修至1.59元，其中最高估值1.73元，最低估值1.54元，預估目標價為87.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.73(1.73)4.345.73
最低值1.54(1.54)1.612.38
平均值1.6(1.62)2.53.71
中位數1.59(1.62)2.293.43

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值48.26億70.68億83.91億
最低值44.75億47.59億57.00億
平均值45.65億53.06億65.56億
中位數45.37億51.78億63.13億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.120.642.274.023.48
營業收入52.74億54.38億68.21億84.39億76.34億

詳細資訊請看美股內頁：
超捷國際(MCHP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMCHP

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