鉅亨速報 - Factset 最新調查：超捷國際(MCHP-US)EPS預估下修至1.59元，預估目標價為87.00元
鉅亨網新聞中心 2024-12-03 22:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對超捷國際(MCHP-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.62元下修至1.59元，其中最高估值1.73元，最低估值1.54元，預估目標價為87.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.73(1.73)
|4.34
|5.73
|最低值
|1.54(1.54)
|1.61
|2.38
|平均值
|1.6(1.62)
|2.5
|3.71
|中位數
|1.59(1.62)
|2.29
|3.43
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|48.26億
|70.68億
|83.91億
|最低值
|44.75億
|47.59億
|57.00億
|平均值
|45.65億
|53.06億
|65.56億
|中位數
|45.37億
|51.78億
|63.13億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.12
|0.64
|2.27
|4.02
|3.48
|營業收入
|52.74億
|54.38億
|68.21億
|84.39億
|76.34億
詳細資訊請看美股內頁：
超捷國際(MCHP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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